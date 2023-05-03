Göksu Mahallesi'nin yollarına sıcak asfalt

Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde toplam 18 bin metre kare büyüklüğündeki yol, 3 bin 500 ton sıcak asfalt çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturdu.

Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde toplam 18 bin metre kare büyüklüğündeki yol, 3 bin 500 ton sıcak asfalt çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturdu.

Kepez Belediyesi, alt yapı çalışmaları neticesinde asfaltı kullanılamaz hale gelen ve geçtiğimiz yıllarda ulaşıma kazandırdığı yolları sıcak asfalt hizmetiyle güvenli ve konforlu hale getiriyor. İlçe sakinlerini sıcak asfaltla buluşturmak için yoğun bir mesaiyle çalışan ekipler 2023 yatırım programında yer alan mahallelerdeki sıcak asfalt çalışmalarını da hızla tamamlanıyor.

Fen işleri müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Habibler Mahallesi'nde yaklaşık 22 bin metrekare alan büyüklüğündeki 11 sokakta, 4 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Göksu Mahallesi'nin geçtiğimiz hafta sıcak asfalt serimine hazır hale getirilen cadde ve sokakları da sıcak asfalt hizmetine kavuştu. Asfalt çalışması, yağmur suyu kanalı çalışması nedeniyle asfaltı kullanılamaz hale gelen Farabi Caddesi ile 6849 ve 6850 sokaklarda da yapıldı.

Çevresinde site tarzı konutların olduğu 30 metre genişliğindeki Farabi Caddesi'nin, freze iş makinesiyle bozulan asfalt kaldırılarak, yerine sıcak asfalt döküldü. 6849 ve 6850 sokaklarında, toplam 18 bin metrekare yola 3 bin 500 ton sıcak asfalt serildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, İbni Sina Caddesi'nde de sıcak asfalt çalışması yapılacağı bildirdi. - ANTALYA