Göksu'dan İBB Başkanı'nın 'sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür' paylaşımına tepki - Haberler

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Göksu'dan İBB Başkanı'nın 'sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür' paylaşımına tepki

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Göksu'dan İBB Başkanı'nın 'sağlıkçıların ücretsiz ulaşım hakkıyla ilgili teşekkür' paylaşımına tepki

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve kullanım süresi dolunca da teşekkür paylaşımında bulunan İmamoğlu'na, "Bu kadarına da pes" diyerek tepki gösterdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve kullanım süresi dolunca da teşekkür paylaşımında bulunan İmamoğlu'na, "Bu kadarına da pes" diyerek tepki gösterdi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, daha önce sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkını veto eden ve meclis kararıyla kabul edilen kararın süresi dolunca teşekkür paylaşımında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Veto kararının fotoğrafıyla birlikte İmamoğlu'nun paylaşımına alıntı yaparak paylaşımda bulunan Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadarına da pes doğrusu! İBB Meclisinde Cumhur İttifakımızın fedakar sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını veto ederek meclise iade eden İBB Başkanı'nın bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

istanbul büyükşehir belediyesi AK Parti Esenler Göksu Yerel Haberler

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