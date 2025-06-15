Gököz Mahallesi'nde Unutulmaz Piknik Etkinliği

Gököz Mahallesi'nde Unutulmaz Piknik Etkinliği
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Bursa'nın Gököz Mahallesinde düzenlenen 'Köyün Yalnız Çınarlarına Unutulmaz Bir Gün' etkinliği, büyüklerin yüzlerindeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltıyla dolu duygusal anlara sahne oldu. Yaşlılara olan sevgi ve saygının önemi vurgulandı.

Bursa'nın Gököz Mahallesinde 'Köyün Yalnız Çınarlarına Unutulmaz Bir Gün' etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu.

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesinde anlamlı ve yürekleri ısıtan bir etkinliğe imza atıldı. Börü ailesinin katkılarıyla köyün bilge çınarları için piknik düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu keyifli yolculukta, büyüklerin yüzlerindeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltı herkesi mutlu etmeye yetti. Piknik alanında hoş sohbetler edilirken, kahkahalar yankılandı.

Gököz (Köyü) Mahalle Muhtarı Sinan Yalçın, "Yaşlılarımız, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki en değerli köprüdür. Onlara gösterdiğimiz vefa, sevgi ve saygı, toplumumuzun temelini oluşturan en önemli değerlerdendir. Bugün bir kez daha anladık ki, onların yüzündeki küçük bir gülümseme, bizlere en büyük armağandır. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesi dileğiyle, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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