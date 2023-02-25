Gökmen Çiçek, 'Enkazları bitirip pazartesi günü bambaşka bir Elbistan'a uyanmak istiyoruz'

Depremin ağır hasara neden olduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçenin Pazartesi günü bambaşka olacağını söyledi.

Yaraların sarılması için uyumadan ekiplerin çalışma gösterdiğini söyleyen Vali Çiçek, "3 gün boyunca arkadaşlarımız burada hiç uyumadılar. Konteyner kent için "3 gün içerisinde yapacağız" diye hedef belirlemiştik ve yaptık. Önceliğimiz çocuk sayısı çok olan ailelerimiz, engelli ve yaşlılarımız. Üç gün sonunda arkadaşlarımız bu bölgedeki çalışmayı bitirdiler. İlk evi ailemize teslim ettik ve çocuklarıyla birlikte yerleşti. Bundan ötürü de mutluyuz. Diğer konteyner kentlerimizin de inşaatı bitiyor. Pazartesi günü konteyner kentleri ile ilgilide çok büyük bir mesafe almış olacağız. Enkazları da pazartesi günü bitirip bambaşka bir Elbistan'a uyanmak istiyoruz" dedi.

Hastanede yatıyordu Vali desteği ile konteyner kente geçti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evi ağır hasar aldıktan sonra hastanede çocukları ile birlikte uyuduğunu söyleyen anne ve çocuklarına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek el uzattı. Vali Çiçek'in talimatıyla konteyner eve yerleşen Necla Söylem, "Evimiz çatlaktı. İlk deprem olduğunda çatlak bir yerde kalmıştık. Oradan da çıktık. Kendi evimizde de çatlaklar var. Çocuklarım çok korkuyor. Geceleri ise devlet hastanesine gidip yatıyorduk. Allah razı olsun vali bey bize burasını verdi. Vali beye ve milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe genelinde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - KAHRAMANMARAŞ