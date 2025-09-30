Gökhan Tombak Davasında 6 Sanık Beraat Etti

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde Gökhan Tombak'ın 1 Aralık 2022'de evinin önünde tüfekle öldürülmesine ilişkin "ğırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanan 6 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "Adalet diye bir şey yok" dedi.

Tombak, Bucak ilçesine bağlı Karaaliler Köyü'nde, 1 Aralık 2022'de evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle öldürülmüştü. Soruşturmanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden Hasan U. (56) ve Emrah T. (28) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Şüpheliler, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan U, Emrah T, Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47) ve Muhammet A. (22) ile maktul Gökhan Tombak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı görüşünde, sanıkların delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Gökhan Tombak'ın avukatları ve yakınları ise savcının görüşüne katılmadıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti 6 sanığın da delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, haklarındaki adli kontrol şartını da kaldırdı.

Gökhan Tombak'ın yakınları karara tepki gösterdi. Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak, "Adalet diye bir şey yok. Ölenin hiçbir hakkı yok. Kalanın çocukları var ama ölenin yok" dedi.