Gökgöl Mağarası, Yaz Aylarında Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Zonguldak'ta bulunan ve Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 875 metrelik Gökgöl Mağarası, yaz aylarında hem tarihi dokusu hem de serin atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, mağarayı gezerek hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de serinliyor.

Kentte 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında İl Özel İdaresi'nce turizme kazandırılan mağara, 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle birlikte daha da fazla ilgi görmeye başladı. 350 milyon yıllık jeolojik yapısıyla dikkat çeken Gökgöl Mağarası, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Fosil Giriş, Astım Salonu ve Harikalar Salonu gibi bölümlerle ayrıştırılan mağara; engelli dostu yapısıyla da öne çıkıyor. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla yürüyüş parkurları, mağara içinden geçen dere, dere üzerine kurulan köprüler ve ahşap merdivenlerle donatılan Gökgöl Mağarası, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Ziyaretçiler, mağaranın doğal serinliğinde hem tarihi keşfe çıkıyor hem de sıcak havalardan kısa bir kaçış imkanı buluyor. - ZONGULDAK