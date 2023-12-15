Gökova Körfezi'nde bulunan Gökçe Sulak Alanı, Ula Belediyesi ve Akdeniz Koruma Derneği tarafından düzenlenen temizlik etkinliğiyle gönüllülerin de katılımıyla temizlendi. Toplamda 9 ton atığın toplandığı alanda çeşitli atıkların yanı sıra traktör ve araç lastikleri, koltuk, pet şişe, poşet vb. plastik atıklar da bulunuyordu. Gökçe Sulak Alanı'nın korunması için başlatılan proje kapsamında bölgenin tür envanteri ve karşılaştığı sorunlar belirlenecek.

- Gökçe sulak alanında çevre temizliği

MUĞLA - Gökova Körfezi'nde bulunan Gökçe Sulak Alanı, Ula Belediyesi ve Akdeniz Koruma Derneği tarafından düzenlenen temizlik etkinliğiyle gönüllülerin de katılımıyla temizlendi.

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi içinde yer alan ve çok sayıda kuş türü ile su canlılarına ev sahipliği yapan Gökçe Sulak alanında büyük çöpler, belediye personeli ve iş makineleriyle alandan uzaklaştırılırken, daha küçük çöpler Akdeniz Koruma Derneği çalışanları ve gönüllüler tarafından toplandı.

Toplamda 9 ton atığın toplandığı alanda dikkat çeken çöpler arasında traktör ve araç lastikleri, koltuk, pet şişe, poşet vb. plastik atıklar, misinalar, tonlarca moloz temizlenen atıklar vardı. Gökova sınırları içinde yer alan ve çeşitli canlı türlerine ev sahipliği yapan Gökçe Sulak Alanı, insan kaynaklı atıklar nedeniyle giderek daha fazla kirlenirken, bu kirlilik, bölgedeki doğal yaşamı ve insan sağlığını tehdit ettiği açıklandı. Gökçe Sulak Alanı, özellikle yaz aylarında turistlerin yoğun ilgisini çekerken, uçurtma sörfü için uygun yapısıyla farklı ülkelerden ziyaretçileri çekiyor.

Akdeniz Koruma Derneği, 2023 yılında Gökçe Sulak Alanı'nın korunmasına yönelik bir proje başlattı. Proje çerçevesinde bölgenin tür envanteri ve karşılaştığı sorunlar öncelikli olarak belirlenecek.

Gökçe Sulak alanındaki temizlik ile ilgili bilgi veren Akdeniz Koduma Derneği Programlar Sorumlusu Gizem Akdoğan, "Akdeniz Koruma Derneği olarak bugün Gökova Özel Çevre Koruma bölgesinde yer alan Gökçe Sulak alanında Ula Belediyesi işbirliğinde bölgedeki insan kaynaklı atıkları temizledik. Bu bölgede ciddi anlamda moloz atıkları vardı. İnsan kullanımından kaynaklı cam şişeler, pet şişeler ve plastik atıklar bulunuyordu. Gönüllüler il birlikte Ula Belediyesinin iş makineleri yardımı ile hem moloz atıklarını, hem insan kaynaklı atıkları topladık. Burada yaşayan göç için, beslenme için, dinlenme için burada bulunan kuşlar ve sürüngenler için daha sağlıklı bir ev ortamı oluşturduk" dedi.