Göğüs Hastalıkları Profesörü Şevket Özkaya: "Aşı Emniyet Keremi Gibidir"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Altınbaş Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bazı insanlar diyor ki 'aşı vuruluyoruz neden hastalanıyoruz'. Aşı sizi hastalığa yakalanmaktan korumayacak. Ama aşı olan kişilerde ölüm ve ağır hasta sayısı az olacak. Aşı emniyet kemeri gibidir. Kaza yapmanızı önlemez. Ama kaza yaptığınız hayatta kalmanızı sağlayacaktır" dedi.

Samsun'da, Altınbaş Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Şevket Özkaya, Covid-19 vakalarındaki artışı değerlendirdi. Özkaya, şunları söyledi:

"Samsun'da neredeyse aylar sonra, bini geçen vaka sayıları ile karşılaşıyoruz. Bu kadar vaka sayılarının artmasına rağmen; hala ağır hasta sayısında, ölen hasta sayısında geçen yıl yasakların olduğu dönemde ve hasta sayısının az olduğu döneme göre, ciddi azalmış durumda.

Bu ne demek? Vaka sayıları çok fazla artıyor ve artacak gibi de görünüyor. Ama ağır hasta gelmiyor. Kötü hasta gelmiyor. Covid'e bağlı yoğun bakım yatışı ve ölümler geçen yıla göre ve önceki dalgalara göre oranlar çok çok az durumda. Aşıların hala koruyucu etkisi olduğunu görüyoruz.

"YENİ OMİCRON VARYANTI ÇOK HIZLI BULAŞIYOR"

Bu yeni Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Gerçekten bu Omicron varyantı, yeni varyant önceki akrabalarına göre, çok hızlı bulaşıyor. Önceden bulaşma hızı az iken, şimdi en ufak bir temasla ve en ufak bir toplumda birden yayılıyor. Ama aşıların koruyucu etkisi nedeniyle; ağır hasta ve kritik hasta sayımız, çok çok az. Mevcut aşıların, yeni varyanta da etkili olduğunu görüyoruz.

Bu böyle mi gidecek? Bunu yaşayıp göreceğiz. Önümüzdeki günlerde özellikle seyahatlerin, tatillerin bitmesi nedeniyle yeni oluşan virüs etkileşimleri nedeniyle, yeni mutasyonlar olabilir. Aşıların etkisinin olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Vakaların binlerce olmasına rağmen kötü hasta kritik hasta sayısı çok az. Bu aşının koruduğunu gösteriyor.

Bazı insanlar diyor ki 'aşı vuruluyoruz neden hastalanıyoruz'. Aşı sizi hastalığa yakalanmaktan korumayacak. Mutlaka virüs herkese bulaşacak. Mutlaka virüs, hemen hemen herkese yerleşecek. Ama aşı olan kişilerde ölüm ve ağır hasta sayısı az olacak. Aşı sizi hastalığa yakalanmak korumayacak. Ama hastalığa yakalandığımızda ağır hastalık ya da ölümü engelleyecek. Bunu şuna benzetiyoruz biz. Aşı emniyet kemeri gibidir. Kaza yapmanızı önlemez. Ama kaza yaptığınız hayatta kalmanızı sağlayacaktır.

"SAĞLIK SİSTEMİ KİTLENMEDİĞİ SÜRECE KAPANMALAR OLMAZ"

Geçen yıl yasakların olduğu dönemdeki döneme göre, gerçekten vaka sayımız çok fazla. Ama herkes sorumlulukla aşılarını tamamladığı için, ağır ve kritik hasta sayısı, daha doğrusu hastaneye başvuran, hastanede yatan hasta sayısı, az olduğu için Covid hastaları sağlık sistemini engellemediği için, yasakların ve kapanmaların gelmesini beklemiyoruz. Ancak ağır hasta ve kritik hasta gelirse ve kronik hastalığı olup da aşılarını tamamlamayan insanların ağırlaşması nedeniyle hastanelerde yatışlar artarsa, belki o zaman yasaklar ve kapanmalar gelebilir.

Ama vaka sayısı kaç olursa olsun, ne kadar artarsa artsın, ağır hastası olmadığı sürece hastaneye başvurular olmadığı sürece ve sağlık sistemini Covid hastaları kilitlemediği sürece kapanma beklemiyoruz."

ANKA / Yerel