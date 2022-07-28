Adana'da 'Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi' Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle dezavantajlı vatandaşlara ve göçmenlere yönelik 'Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi'ni hayata geçiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve IOM iş birliğiyle yürütülen Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi'nde hizmetlerin yaygınlaştırılması, ulaşılabilirliğin arttırılması, göçmen ve yerel halktan daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilmesi açısından hazırlanan 'Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi' hayata geçirildi.

TARIM İŞÇİLERİNE SAĞLIK TARAMASI

Bu proje ve araçla birlikte dezavantajlı bölgelerde yaşayan dezavantajlı vatandaşlar ve göçmen unsurları ile çadır alanlarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine SGDD/ASAM, IOM ve Göçmen İşleri Müdürlüğü Şubesi personeli ile ziyaretler düzenleniyor. Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Bakım ve Doktorlu Ekip Hizmetleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi, IOM ve SGDD/ASAM ile ortak yapılan çalışma neticesinde Seyhan İlçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki tarım alanlarındaki çadırlarda zorlu koşullarda yaşayan tarım işçileri ve ailelerine yönelik sağlık taraması ve hizmeti verildi.

Bu ziyaretler kapsamında temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik olarak evde bakım bilgilendirme hizmetleri, belediye sağlık hizmetleri sunumu, gezici kuaför aracı ile saç kesimi, farkındalık oturumları yapıldı. Ziyaretler kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi. Aylık periyotlar halinde belediye sağlık hizmetleri dezavantajlı bölgelerde sürdürülecek.