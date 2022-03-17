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Göçmen çocuklar yaşıtlarıyla kaynaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Göçmen çocuklar yaşıtlarıyla kaynaştı

Adana'da göçmen çocuklar, Gündüz Bakımevi öğrencileriyle buluştu, müzik aleti eğitimi aldı, ritim çalışması gerçekleştirdi, gönüllerince dans edip kaynaştı.

ADANA (İHA) - Adana'da göçmen çocuklar, Gündüz Bakımevi öğrencileriyle buluştu, müzik aleti eğitimi aldı, ritim çalışması gerçekleştirdi, gönüllerince dans edip kaynaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevleri Şube Müdürlüğünde eğitim alan 20 çocuk ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü danışmanlık hizmetlerinden yararlanan 10 göçmen çocuk, marakas müzik aleti yapımı ve ritim çalışmasının ardından bir araya gelip kaynaştı.

Etkinliğin son bölümünde minikler hep birlikte müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli bir gün geçirdi.

Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, çocuklara yönelik yapılan etkinlikle, yerel ve göçmen çocukların kaynaşmasına ve birlikte öğrenmesine imkan sağlayarak, sosyo-kültürel yönlerinin güçlendirilmesi ve bunu sürdürülebilir kılınmasını amaçlıyor. - ADANA

Göçmen çocuklar yaşıtlarıyla kaynaştı

Göçmen çocuklar yaşıtlarıyla kaynaştı

Göçmen çocuklar yaşıtlarıyla kaynaştı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Göçmen, Adana, Müzik, GÖÇ, Yerel, Haberler

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