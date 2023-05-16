Göçer hayvancılara güneş paneli desteği

Adana'da 5 ilçesinde hayvancılık yapan 197 aileye son olarak güneş enerji paneli ve aküsü desteği verildiği bildirildi.

Adana'da 5 ilçesinde hayvancılık yapan 197 aileye son olarak güneş enerji paneli ve aküsü desteği verildiği bildirildi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahını artırmaya devam ettiği kaydedildi. Bu çerçevede projenin uygulandığı Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde, küçükbaş hayvancılık yapan 197 üreticiye önce hayvanlarını otlatmak üzere göç ettikleri yerde kurmaları için yaşam çadırı dağıtıldı. Daha sonra hayvanlarından elde edilen sütü peynir ve tereyağ gibi ürünlere dönüştüren ailelere bunları soğuk ortamda muhafaza etmeleri için buzdolabı dağıtımı yapıldı. Göçer hayvancıların konakladıkları yerde gerek buzdolaplarını çalıştırabilmeleri gerekse cep telefonu ile kesintisiz iletişim sağlayabilmeleri için 197 aileye son olarak güneş enerji paneli ve aküsü desteği verildi.

Kozanda panel dağıtımında konuşan Çok Paydaşlı Platform Sözcüsü Üretici Selahattin Özcan, dağıtılan güneş enerjisi panellerinin kendilerinin büyük bir eksikliğini giderdiğini ifade etti.

Özcan, "Kırsalda ürettiğimiz süt ürünlerini bozulmadan muhafaza edebilmek için buzdolabı ve panele ihtiyaç vardı. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nde hayvancılığa yönelik olarak daha öncede Adana'da 5 ilçede 189 adet küçükbaş ve büyükbaş hayvan sıvat dağıtımı, 5 meraya gölgelik yapımı, 197 adet göçer hayvancılık yapan aileye yaşam çadırı, 3 gezginci arıcıya yaşam konteyneri, 15 aileye koyun ağılı, 15 aileye kuzu yaşam çadırı dağıtımı yapıldığı da hatırlatıldı. - ADANA