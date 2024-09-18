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Göç Yolundaki Orman Kartalı Düzce'de Tedavi Altına Alındı

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Rusya'dan göç eden ve evcilleşmiş olduğu gözlenen Orman Kartalı, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi ediliyor. Kartal, doğada hayatta kalma şansı düşük olduğu için koruma altına alındı.

DÜZCE(İHA) – Göç yolunda Rusya'dan gelen küçük Orman Kartalı, Düzce'de tedavi altına alındı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Efteni Gölü yaban hayatını geliştirme sahası birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Göç yolunda Rusya'dan gelen avlanma içgüdüsünü kaybeden ve evcilleşmiş olduğu gözlenen Orman Kartalı, doğada hayatta kalma şansı düşük olduğundan neslinin devamı için koruma altına alındı. Veteriner hekimler tarafından bitkin düşen Kartal kendi güveni kavuştuktan sonra doğal yaşamına bırakacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Yerel Yaşam Rusya Çevre Doğa

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