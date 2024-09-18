Göç Yolundaki Orman Kartalı Düzce'de Tedavi Altına Alındı

DÜZCE(İHA) – Göç yolunda Rusya'dan gelen küçük Orman Kartalı, Düzce'de tedavi altına alındı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Efteni Gölü yaban hayatını geliştirme sahası birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Göç yolunda Rusya'dan gelen avlanma içgüdüsünü kaybeden ve evcilleşmiş olduğu gözlenen Orman Kartalı, doğada hayatta kalma şansı düşük olduğundan neslinin devamı için koruma altına alındı. Veteriner hekimler tarafından bitkin düşen Kartal kendi güveni kavuştuktan sonra doğal yaşamına bırakacak. - DÜZCE