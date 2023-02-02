Göç İdaresi Başkanlığı, Ocak ayında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı Yerel Haberler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-31 Ocak düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-31 Ocak düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. 1-31 Ocak'ta, 9 bin 284 düzensiz göçmen yakalandı. 10 bin 520 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek yüzde 113'lük başarı sağlandı. 20 bin 295 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. Son 12 ayda, 130 bin 159 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İçişleri Bakanlığı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Göç İdaresi Başkanlığı, Ocak ayında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı - Haberler

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