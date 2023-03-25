Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 17- 23 Mart düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.

Göç İdaresi Başkanlığının yaptığı paylaşıma göre, 17-23 Mart tarihleri arasında, 2 bin 527 düzensiz göçmen yakalandı ve 2 bin 18 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi. 2023'te ise toplam 24 bin 287 göçmen sınır dışı edilirken 17 bin 194 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.