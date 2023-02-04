Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 27 Ocak-2 Şubat tarihlerindeki düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 27 Ocak-2 Şubat tarihlerindeki düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. 27 Ocak-2 Şubat'ta; 2 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 440 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te 11 bin 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 20 bin 85 yabancının sınır dışı işlemi sürüyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel