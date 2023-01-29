Göç İdaresi Başkanlığı düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı
Yerel Haberler
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 20-26 Ocak tarihlerindeki düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 20-26 Ocak tarihlerindeki düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzensiz göçle mücadelemiz devam ediyor. 20-26 Ocak'ta, 2 bin 321 düzensiz göçmen yakalandı. 2 bin 831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023'te; 8 bin 571 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 19 bin 873 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel