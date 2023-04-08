Göç İdaresi Başkanlığı: '27 bin 900 yabancı sınır dışı edildi'

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2023 yılında toplam 27 bin 900 yabancının sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının yaptığı paylaşıma göre; 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 2 bin 492 düzensiz göçmen yakalandı ve bin 872 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2023 yılında ise toplam 27 bin 900 yabancı sınır dışı edilirken 18 bin 273 yabancının ise sınır dışı işlemleri devam ediyor. - ANKARA