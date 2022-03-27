Göç İdaresi Başkanı Ünlü: "500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle dönüş yaptı"

Doha Forum 2022'deki 'Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi' oturumunda konuşma gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü,"500 bine yakın Suriyeli kendi iradeleriyle dönüş yaptı" dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaptı. Türkiye'nin göç politikasını anlatan Ünlü "Rusya Suriye'de sahaya müdahil olmadan önce Türkiye kendisi doğrudan Suriye'ye müdahale edip mülteci krizini önleyemez miydi?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanımız o dönemde Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini her fırsatta ifade etti ancak o dönem dünya buna maalesef destek olmadı. Hatta Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 18 Mart mutabakatına göre, AB Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde güvenli alanlarda insani koşulların iyileştirilmesini destekleyecekti ancak AB de bu taahhüdünde durmadı. Türkiye kendi imkanlarıyla Suriye'nin kuzeyinde bu güvenli bölgeleri oluşturdu ve oluşturulan bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyeli tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptı."

Türkiye'deki Suriyeli sayısı

Göç İdaresi Başkanı Ünlü, Suriye'deki savaş ve Esed rejiminin işkencelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısını da açıkladı: "Türkiye geçici koruma statüsü sahibi 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak Türkiye'de dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin civarında da şartlı mülteci bulunuyor."

Uluslararası dayanışma şart

Panelde dünyadaki mülteci kriziyle ilgili de açıklamalar yapan Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor. Ancak, gerçekte yapılanlara baktığımız zaman; gelişmiş ülkeler, meseleyi dışsallaştırarak mülteci sorununu çatışma alanlarıyla komşu olan, nispeten az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin üstünde bırakmayı amaçlayan ve kendi sınırlarında güvenlik tedbirlerini artırmak suretiyle mülteci akınlarını kendi sınırlarının diğer tarafında tutan politikaları tercih ediyorlar" diye konuştu.

Ege Denizi'ndeki hukuksuzluğa vurgu

Panel moderatörünün bir diğer panelist olan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısına yönelttiği "Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan mülteci akınında AB hızlı hareket edip geçici koruma statüsü verme kararı alırken Suriye krizi başladığında Suriyeli mültecilere böyle bir reaksiyon niye göstermedi? Bu ayrımcı bir tavır değil midir?"şeklindeki sorusuna İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı "O tarihte AB ülkeleri arasında bu konuda maalesef bir uzlaşı sağlanamadı" cevabını verince Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü söz alarak şu ifadeleri kullandı:

"AB'nin Suriyeliler için o tarihte bir geçici koruma kararı almamış olması veya AB üyesi ülkeler arasında uzlaşının olmaması, 1951 Mülteci Sözleşmesinden ve diğer insan hakları belgelerinden doğan sorumluluklarımızı ortadan kaldırmaz. Ege Denizi'nin ortasında insanları hukuksuzca geri itmenin ve en temel insan haklarını çiğnemenin mazereti olamaz' dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel