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GMİS Mali Sekreteri yıldız, sporcularla iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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GMİS Mali Sekreteri yıldız, sporcularla iftarda buluştu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Kilimli Akademi Spor Kulübü sporcu ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

KİLİMLİ, ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Kilimli Akademi Spor Kulübü sporcu ve yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

Kilimli İsmail Hakkı Güngör Spor Salonu'nda gerçekleştirilen iftara GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Kilimli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Önder Keskin, GMİS Karadon Şube Sekreteri Korhan Boz katıldı. Kulüp sporcuları, antrenörler ve yöneticilerin de katıldığı iftarda, sporcuların sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu - ZONGULDAK

GMİS Mali Sekreteri yıldız, sporcularla iftarda buluştu

GMİS Mali Sekreteri yıldız, sporcularla iftarda buluştu

GMİS Mali Sekreteri yıldız, sporcularla iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilimli, gençlik, Maden, Yerel, Haberler

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