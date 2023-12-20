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GKRY üzerinden Gazze'ye insani yardımlar için deniz koridoru planlanıyor

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GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için deniz koridoru açılması konusunda görüştü. Yardımların Larnaca Limanı'nda toplanması ve denetlenmesinin ardından deniz yoluyla Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için "deniz koridoru" açılması planlanıyor.

GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, GKRY'de bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'ye giren insani yardımların ölçeğini artırmak için GKRY üzerinden Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için "deniz koridoru" açılması ele alındı. İnsani yardımların GKRY'deki Larnaca Limanı'nda toplanması ve denetlenmesinin ardından deniz yoluyla Gazze'ye ulaştırılması ve yardımların aralarında İsrail'den temsilcilerin de bulunduğu ortak bir komite tarafından kontrol edilmesi planlanıyor.

Cohen, insani yardımlar hakkındaki söz konusu planı desteklediğini belirterek, yardımların "organize ve iyi denetlenmiş" bir şekilde Gazze'ye gönderilmesi gerektiğini ifade etti. Cohen yaptığı açıklamada, "Bu koridor aracılığıyla Gazze'ye insani yardım için hızlı bir yol oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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