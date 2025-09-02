Gizemli Kutu Satışlarına Erişim Engeli Geldi

Ticaret Bakanlığı tarafından, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engeli geldi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı toplantısında, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan 'Gizemli Kutu' adı altında yapılan satışlar gündeme alınmıştı.

Gizemli kutu satışlarına erişim engeli ve suç duyurusu

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edildi.

Bu doğrultuda; gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.

Tüketicilerin korunması için kesintisiz denetim

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Aynı zamanda Bakanlık, tüketicilerin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. - ANKARA