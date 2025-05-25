Girlevik Şelalesi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Girlevik Şelalesi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
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Girlevik Şelalesi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
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Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle öne çıkan şelale, piknik ve yürüyüş yapmak isteyen aileler için vazgeçilmez bir nokta haline geldi.

Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

ERZİNCAN - Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oldu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine bahar ve yaz aylarında da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer." dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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