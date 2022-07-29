Girişimci Kadınlar, Yılmaz Büyükerşen'i Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve Han Belediyesi iş birliğiyle başlatılan Lavanta Balı Üretim Projesi'nde faaliyet gösteren girişimci kadınlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Büyükerşen, "Kadınların başarıları ile gurur duyuyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Lavanta Balı Üretim Projesi sürüyor. EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, proje kapsamında çalışmalarını sürdüren üretici kadınları makamında ağırladı. Ziyarette EBB Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ile Han ilçesinde kadınların kurduğu Han'ın Eli Kadın Kooperatifi üyesi girişimci kadınlar yer aldı.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan Lavanta Balı Üretim Projesi kapsamında mayıs ayında tören ve sağlanan ekipmanlarla arıcılık faaliyetlerine başlayan kadınlar, elde ettikleri ilk mahsul polenleri toplayarak Büyükerşen'e takdim etti. Kadınların üretimdeki gücüne her zaman inandığını ve çok başarılı olacaklarını belirten Büyükerşen, "Kadınların gücüne her zaman inanıyorum. İlçenizde büyük bir hareket başlatarak reform yapıyorsunuz. Üretmenin ne de kadar kıymetli olduğunu artık herkes çok iyi görüyor. Hanlı kadınlarımızın lavanta balı üretimi için çıktığı yolda ilk ürünleri almaları ve üretmeye devam etmelerini çok değerli buluyorum. Her zaman size destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hanlı kadınlar da kendilerine verdiği destek ve duyduğu güven nedeniyle Büyükerşen'e teşekkür etti. Girişimci kadınlar, "Başkanımızın bize verdiği cesaret ile her işi başarmaya devam ediyoruz. Kendilerinin bize duyduğu güven çok kıymetli. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Üretmeye devam edeceğiz. Kadınlar olarak bu işi de başaracağız" diye konuştu. Ziyaret günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Han ilçesinde 55 dekarlık lavanta bahçesinde başlayan çalışmalar arıcılık ile devam ederken kadınlar elde ettikleri polenleri Han'ın Eli Kadın Kooperatifi aracılığıyla Üretici Marketler üzerinden vatandaşlarla buluşturacak. Eskişehirliler ekonomik ve sağlıklı ürüne kavuşurken kadınlar da ev ekonomisine katkı sunacak.