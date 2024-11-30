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GİRİB Samsun Şubesi İstişare Kurulu Toplantısı Büyük İlgi Gördü

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Giresun İş İnsanı ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) Samsun Şubesi tarafından düzenlenen istişare kurulu toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda GİRİB yöneticileri ve iş insanları bir araya gelerek işbirliği ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Giresun İş İnsanı ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) Samsun Şubesi tarafından organize edilen istişare kurulu toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti.

İstişare kurulu toplantısında GİRİB Samsun Şube Başkanı Mehmet Elevli ve GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak konuşma yaptı. Mehmet Elevli konuşmasında, "Yönetim olarak hemşehrilerimizi bir araya getirmek, birlikte çalışmak, hasbihal edebilmek, bir olabilmek ve faydalı olabilmek bizlere haz vermektedir. Birlikte çok işler yapacağımıza, çok projeler üreteceğimize, hemşehrilerimize güzel hizmetler sunacağımıza kalben inanıyorum. Çok uzaktan gelerek bizleri yalnız bırakmayan GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak Bey'e, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Hartamacı Bey'e ve Genel Sekreter İzzet Kaşık Bey'e teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda GİRİB Samsun Şubesi İstişare Kurulu Sekretaryasına iş adamı Hakan Aztopal ve Mali Müşavir Osman Öztaş seçildi. Mali Müşavir Osman Öztaş bir proje sunumu yaptı. Genel Başkan Kemal Tokmak Samsun Şube Yönetiminin yapmış olduğu çalışmaları takip ve takdir ettiklerini söyledi. Tokmak, derneğin işleyişi ve tüzükleri hakkında katılımcılara bilgi vermesiyle toplantı sonra erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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