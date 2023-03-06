Giresunlu kadınlar depremzedeler için örüyor Giresunlu kadınlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için ördükleri hırka, bere, kazak, eldiven ve bebekler için patik ile yürekleri ısıtacak bir çalışma başlattılar.

Giresunlu kadınlar depremzedeler için örüyor

GİRESUN - Giresunlu kadınlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için ördükleri hırka, bere, kazak, eldiven ve bebekler için patik ile yürekleri ısıtacak bir çalışma başlattılar.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ülkenin dört bir yanından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. 7'den 70'e her vatandaşın depremzedelere yardım etmek için seferber olduğu şu günlerde Giresunlu kadınlar da örnek bir gayret içerisine girdi. Giresun'da bir araya gelen 66 yaşındaki Hamide Altıyaprak ve komşusu 56 yaşındaki Gülkız Şahin soğuk kış günlerinde evsiz kalan depremzedelerin üşümemesi için örgü örüyor. Giresun Belediyesi'nin yardım kampanyasına ilk etapta ellerinde bulunan hırka, bere, kazak eldiven ve bebekler için patik gibi onlarca parça ürünü teslim ederek deprem bölgesine gönderen kadınlar yeni ürünler için örgü örmeye devam ediyor.

Yeni örgüler için mesai yapıyorlar

Örgü örerek depremzedelere destek verdiğini aktaran Hamide Altıyaprak, "Genç kızlığımda öğrendiğim el işlerini yapmaya devam ediyordum. Bugüne kadar elimde ördüğüm onlarda örgü kazak, hırka, bere, atkı ve bebekler için giysiler vardı. Belediye depremzedeler için kampanya başlatınca hemen haber verdik ve onlarca örgü elişlerini depremzedelere gönderdik. Ancak elimizdekileri göndermekle yetmiyor. Komşularımızla bir araya gelerek deprem bölgesi için üretmeye devam ederek örgü örüyoruz. Depremzedelere elimizden geldiğince bizlerde bir şeyler yapmak istiyoruz. yünler, şişler veriyoruz. Bu kış gününde onları sıcak tutacak örgüler örmeye çalışıyoruz" dedi.

Herkes evinde depremzedeler için örüyor

Mahallede örgü yapmasını bilen her kadının depremzedeler için örgü ördüğünü anlatan Gülkız Şahin ise "Kadınlar olarak bir araya geldik böyle bir çalışma yaptık. Herkes evinde depremzedeler için örüyor. Bazen bir araya geliyoruz, bazen de herkes kendi evinde örüyor. Amacımız bu kış gününde onları sıcak tutacak ürünler yapmak. Bugüne kadar elimizde ne varsa gönderdik ama bu devam eden bir ihtiyaç olduğu için bizde gönderdiklerimizle yetinmiyoruz yenilerini örüyoruz. Herkes gece gündüz örmeye devam ediyor. Kim neye yetişebiliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Onların çadırda soğukta oturduğunu düşündükçe daha çok azimle örüyoruz" diye konuştu.