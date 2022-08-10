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Giresun yerel: Giresun Belediyesi sünnet şöleni düzenledi

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Giresun yerel: Giresun Belediyesi sünnet şöleni düzenledi

Giresun yerel haberi | Giresun Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni yine coşku içinde gerçekleşti.

Giresun Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni yine coşku içinde gerçekleşti. Atapark'ta toplanan çocuklar aileleri ile birlikte konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Şehir turunun ardından Botanik Park'ta gerçekleşen programa katılan aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı sünnet şöleninde çocuklara oyuncak dağıtıldı, ardından ailelere ve çocuklara yemek ikramında bulunuldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinerek çalıştıklarını belirterek "Bu kapsamda düzenlediğimiz sünnet şöleni ile birlikte çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Evlatlarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemize başvuru yapan 28 ailemizin çocuklarının yapılan sağlık kontrollerinden sonra sünnet olmasına vesile olduk. Çocuklarımız bu şehrin geleceği, biz de evlatlarımızın geleceği adına her zaman yanlarındayız. Çocuklarımızın çok daha güzel günlerinde, sağlıkla afiyetle birlikte olalım. Düğünlerinde beraber olalım, onlarla birlikte övünelim. Dilerim ki askerlikleri ve evliliklerinde da beraber oluruz" dedi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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