Üye Girişi
Haberler

Giresun Kalite Fındığa Kahverengi Kokarca Tehlikesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun kalite fındığa, kahverengi kokarcanın etkili olduğu illerdeki fındığın karıştırılarak satıldığı belirtilerek, ihracatta sorun yaşanmaması adına fındık tüccarları uyarıldı.

Giresun kalite fındığa, kahverengi kokarcanın etkili olduğu illerdeki fındığın karıştırılarak satıldığı belirtilerek, ihracatta sorun yaşanmaması adına fındık tüccarları uyarıldı.

Fındık hasadının sona erip yavaş yavaş pazara inmeye başladığı bugünlerde Giresun kalite fındığa kahverengi kokarcadan dolayı randımanı düşük ve bozuk fındık karıştırılarak satıldığı iddiası fındık tüccarlarını tedirgin etti.

Giresun'da fındık tüccarlığı yapan Ahmet Ergün, "Yıllardır fındık tüccarlığı yaparım, daha bu yılki kadar sorun yaşamadım. Sahil kesimlerinde toplanan ve kurutulan fındık pazara inmeye başladığında bir sorun yaşamadık. Oldukça yüksek randımana ve kaliteye sahipti. Ancak 500 rakımın üzerindeki köylerden fındık gelmeye başladıkça sorunlar yaşamaya başladık. Çünkü hava şartları nedeniyle iyi kurutulamayan, naylon çuval ve brandaların altında bekletilen fındıklar ya çürümeye başlamış ya da randımanı kalitesiz diyeceğimiz kadar düşmüştür. Şu sıralarda yüksek kesimlerden gelen fındıkları alamadığımız dahi oldu. Üreticinin bir yıl boyunca beklediği mahsulü ne yazık ki satılamayacak kadar bozulmuş durumda olanlar var" dedi.

'Giresun kalite fındığa kahverengi kokarcadan zarar görmüş fındık karıştırılıyor' iddiası

Kahverengi kokarcanın zarar verdiği fındığın önemli bir tehlike olduğunu ifade eden Ergün, "Giresun'da çok görülmese de batı illerindeki illere çok zarar verdi. Kahverengi kokarca nedeniyle randımanı düşük ve tadı acı olan fındığın Giresun'a, Ordu'ya getirilerek buradaki randımanlı fındığa karıştırılıp satıldığı duyumları alıyoruz. Bunun ihracatta geri döneceğini ve fındık fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini bilmemiz gerekir. Gerek üreticilerimizi gerekse fındık tüccarlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Sadece kırım randımanına değil, tadına da bakmakta fayda var. Bozuk fındığın sadece tüccara değil, ülkemiz ihracatına da zarar vereceğinin bilincinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Fındık randımanı iç fındık sağlamlığına göre belirlenir"

Serbest piyasada fındık fiyatının yüzde 53 randıman esasına göre 128 liradan alındığını da kaydeden Ergün, "Randıman fındıkta iç sağlamlığına göre belirlenir. Kabuklu olarak alınan 100 gram fındık kırılır, kabukları ve çürükleri ayıklandıktan sonra içinin ağırlığı randımanını belirler. Yüz gram kabuklu fındığa göre en az iç fındık 53 gram geliyorsa bu fındık 53 randıman olarak belirlenir. Şu anda Giresun'da serbest piyasada 53 randıman fındık 128 liradan satılırken, batı illerinde kahverengi kokarcadan dolayı 60 ila 120 lira arasında satılmaktadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

giresun Ekonomi Güncel Yerel

İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında!
title