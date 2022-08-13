Giresun haberleri: Giresun Jandarma'da görev değişimi Giresun yerel haberi... Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede Giresun Jandarma Bölge Komutanı ve İl Jandarma Komutanının görev yerleri değişirken yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamelere göre, yaklaşık bir yıldır Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı görevini yürüten Tümgeneral Nuh Köroğlu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına getirildi. Giresun'da yaklaşık 3 yıldır takdir edilen çalışmalarla görev yapan J.Kd. Albay Muhammet Sevinç ise Sivas İl Jandarma Komutanlığına atandı. Öte yandan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına Manisa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun İl Jandarma Komutanlığına ise Cari Harekat Daire Başkanlığından J.Kd. Albay Özgür Özer atandı. - GİRESUN İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Giresun Yerel Haberler

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