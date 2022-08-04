Giresun haberi! Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Ankara'ya atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haberi! Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Ankara'ya atandı

Giresun haberi! Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay Ankara'ya atandı

Edinilen Giresun haberine göre Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık bir yıldır müdür olarak görev yapan Saruhan Kızılay, Ankara'ya atandı.

 - Güncelleme:

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık bir yıldır müdür olarak görev yapan Saruhan Kızılay, Ankara'ya atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığına getirilen Kızılay'ın yerine ise Recep Güzelyazıcı atandı.

Giresun'a 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi gereği İl Emniyet Müdürü olarak bir yıl önce atanan Saruhan Kızılay, görevinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığına atandı. Giresun'un yeni emniyet müdürü ise aynı görevi yürüten Recep Güzelyazıcı oldu.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Güzelyazıcı ise, Teftiş Kurulu Başkanlığında polis başmüfettişi iken, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, buradan ise Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyonu Daire Başkanlığına atanmıştı. Öte yandan Giresun İl Emniyet Müdürü Kızılay'ın AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ile yaşadığı polemik sonrasında Ankara'ya atanması dikkat çekti. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Genel Müdürlüğü Kızılay Giresun Ankara Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title