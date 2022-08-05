Giresun haberi... Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı Giresun yerel haberi: Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı Giresun'un Kemaliye köyünde aç kalan domuzlar mısır tarlalarına dadandı. Giresun'da domuzlar mısır tarlasına dadandı GİRESUN - Giresun'un Kemaliye köyünde aç kalan domuzlar mısır tarlalarına dadandı. Domuzların mısır tarlalarına girmesi vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Giresun merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kemaliye köyünde aç kaldığı tahmin edilen domuzlar ekili mısır tarlalarına girdi. Mısır tarlasında beslenen domuzu misafir geldiği evin balkonundan gören Mustafa İnce gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuyla o anları kaydettiğini belirten İnce, yaban domuzlarının çiftçilerin hem fındığına hem de ekili alanlarına zarar verdiğini söyledi. Domuzu kaydettiği anları anlatan İnce, "Misafirliğe geldiğim bu köyde sabaha karşı tarladan gelen ses üzerine balkondan bakınca yaban domuzuyla karşılaştık. Bunun üzerine hemen cep telefonuyla çekmeye başladım. Köylerde yaban domuzları tarlaları, bahçeleri talan etmekte ve çiftçilere zarar vermektedir" dedi. İhlas Haber Ajansı / Yerel Giresun Mısır Yerel Haberler

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