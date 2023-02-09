Giresun ekibi Müjgan bebeği kurtardı Yerel Haberler Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Giresun İl Müftülüğü ve TDV Giresun Şubesi Arama Kurtarma ekibi, 4 yaşındaki Müjgan bebeği enkazın altından sağ olarak kurtardı. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Giresun İl Müftülüğü ve TDV Giresun Şubesi Arama Kurtarma ekibi, 4 yaşındaki Müjgan bebeği enkazın altından sağ olarak kurtardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV Arama Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Gönüllü din görevlilerinden oluşan kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı enkazlardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekip, 4 yaşındaki Müjgan bebeği enkazın altından sağ olarak kurtardı. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Adıyaman Giresun Yerel Haberler

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