Giresun'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kutay Dünyaya Geldi

Giresun'da, yeni yılın ilk dakikalarında 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Giresun Özel Kent Hastanesi'nin doğum servisinde, Kader ve Recep İnanç Bayrakdar çiftinin ilk çocukları 3 kilo 980 gram olarak doğan bebek, 00.01'de dünyaya gözlerini açtı. Sağlık durumu iyi olan bebeğe "Kutay" ismi verildi.

"Kutay, yeni yıla güzel bir hediye oldu"

Yeni yılın ilk dakikalarında oğulları Kutay Bayrakdar'ı kucağına alan Kader Bayrakdar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. "Yeni yıla çok güzel bir hediye ile girdik. Bu anı asla unutmayacağız" dedi.

Baba Bayrakdar: "Yeni yıl, yeni umutlar getirdi"

Baba Recep İnanç Bayrakdar ise, "Yeni yıl, yeni umutlar getiriyor. Bebeğimiz bizim için çok büyük bir hediye. 1.5 yıllık evliliğimizin ardından, ilk çocuğumuzu kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yıla mutlulukla girdik, çok mutluyuz" dedi.

Bebek ve annenin sağlık durumu iyi

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin Mıhçı, bebek ve annenin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Kutay bebek tam 12'yi birkaç saniye geçtiğinde dünyaya geldi. Hem bebek hem de annemiz sağlıklı. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Dr. Mıhçı, yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini iletti. - GİRESUN