Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Giresun'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kutay Dünyaya Geldi

Giresun'da Yeni Yılın İlk Bebeği Kutay Dünyaya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da 2025'in ilk dakikalarında Kader ve Recep İnanç Bayrakdar çiftinin ilk çocuğu Kutay, 3 kilo 980 gram olarak sağlıklı bir şekilde doğdu. Yeni yılın mutluluğunu yaşayan aile, bu anı asla unutmayacaklarını belirtti.

Giresun'da, yeni yılın ilk dakikalarında 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi. Giresun Özel Kent Hastanesi'nin doğum servisinde, Kader ve Recep İnanç Bayrakdar çiftinin ilk çocukları 3 kilo 980 gram olarak doğan bebek, 00.01'de dünyaya gözlerini açtı. Sağlık durumu iyi olan bebeğe "Kutay" ismi verildi.

"Kutay, yeni yıla güzel bir hediye oldu"

Yeni yılın ilk dakikalarında oğulları Kutay Bayrakdar'ı kucağına alan Kader Bayrakdar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. "Yeni yıla çok güzel bir hediye ile girdik. Bu anı asla unutmayacağız" dedi.

Baba Bayrakdar: "Yeni yıl, yeni umutlar getirdi"

Baba Recep İnanç Bayrakdar ise, "Yeni yıl, yeni umutlar getiriyor. Bebeğimiz bizim için çok büyük bir hediye. 1.5 yıllık evliliğimizin ardından, ilk çocuğumuzu kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yıla mutlulukla girdik, çok mutluyuz" dedi.

Bebek ve annenin sağlık durumu iyi

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin Mıhçı, bebek ve annenin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Kutay bebek tam 12'yi birkaç saniye geçtiğinde dünyaya geldi. Hem bebek hem de annemiz sağlıklı. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı. Dr. Mıhçı, yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini iletti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
img

Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
img

Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

Nieuwjaarsdag Doodle Ekranına Taşındı İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 1 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.