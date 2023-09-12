Giresun'da yamaç paraşütçüsü fındık harmanına zorunlu iniş yaptı, o anlar kamerada Giresun Kalesi'nden atlayan yamaç paraşütçüsü sahildeki fındık harmanına ani iniş yaptı Panaromik şehir manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Giresun Kalesi, zaman zaman adrenalin tutkunu...

Giresun'da yamaç paraşütçüsü fındık harmanına zorunlu iniş yaptı, o anlar kamerada

GİRESUN - Giresun Kalesi'nden atlayan yamaç paraşütçüsü sahildeki fındık harmanına ani iniş yaptı

Panaromik şehir manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Giresun Kalesi, zaman zaman adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerinin de adresi oluyor.

Yaklaşık 100 metre rakımlı Giresun Kalesi'nden atlayan yamaç paraşütçüsü Haluk Erdoğan, atlayışını üzerindeki aksiyon kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.

Denizle karanın buluştuğu noktada bir süre havada süzülen Erdoğan, sahil şeridi boyunca uzanan fındık harmanlarını görüntüleyerek yine bir fındık harmanı üzerine ani bir iniş gerçekleştirdi.

İniş için alçalmaya başlayan macera tutkunu, aşağıdaki insanları uyarmak için yukarıdan seslenirken çevrede bulunanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi .