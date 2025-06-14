Giresun'da Uzundere Yaylası'na Dev Türk Bayrağı Yerleştirildi

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Giresun'un 2 bin 500 rakımlı Uzundere Yaylası, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 54 metrekarelik dev bir Türk Bayrağı ile süslendi. Bayrak, bölge halkının gurur kaynağı oldu ve yayla, yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

Giresun'un 2 bin 500 rakımlı zirvesine 54 metrekarelik bayrak

GİRESUN - Giresun'un en yüksek zirvelerinden biri olan 2 bin 500 rakımlı Uzundere Yaylası, Cumhuriyet'in 100. yılına özel anlamlı bir projeye ev sahipliği yaptı. Yaslıbel Obası'nın yamaçlarına, 1.5 metre yüksekliğinde çelik platform üzerine yerleştirilen 54 metrekarelik dev Türk Bayrağı, hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin gurur kaynağı oldu.

Karagöl Yaylası'ndan sonra kentin en yüksek ikinci noktası olan Uzundere Yaylası'na işlenen dev bayrak, bölgedeki diğer yaylalardan da net bir şekilde görülebiliyor. Kulakkaya, Bektaş ve Kümbet yaylalarından dahi seçilebilen dev Türk Bayrağı, bölgenin yeni simgelerinden biri haline geldi.

Bayrak çalışmasıyla ilgili bilgi veren Tuncay Bayram, "Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla ilimizin en yüksek zirvelerinden birine bu anlamlı bayrağı yerleştirdik. Çelik platformun üzerine 54 metrekare olarak işlenen bayrağımız, bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Çalışmalar yaklaşık bir ay sürdü. Bayrağımız, köyümüzün ve obamızın gençleri ile sakinlerinin ortak emeğiyle ortaya çıktı" dedi.

Yaslıbel Obası sakinlerinden Kadir Karabulut ise "Önce vatan, bayrak; gerisi teferruat. Bu bayrak bizim canımız, kanımız. Yaylamızın yeni sembolü oldu. Uzak yerlerden gelen ziyaretçilerimiz dahi sırf bu bayrağı görmek için yaylamıza çıkıyor" diye konuştu.

Bölge halkının el birliğiyle yaptığı bu anlamlı çalışma, hem Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf edildi hem de Uzundere Yaylası'na kalıcı bir değer kazandırdı. Çevre illerden ve yaylalardan görülebilen dev bayrak, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için de yeni bir cazibe merkezi oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Yerel
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