Haberler

Giresun'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Giresun'da Trafik Denetimleri Sıkılaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yeni tedbirler kapsamında dolmuş duraklarına araç park edilmemesi ve uygunsuz alanlara park yapılmaması yönünde sıkı denetimler uygulayacak.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kentte uzun süredir sorun haline gelen trafik yoğunluğunun azaltılması için alınan yeni tedbirler kapsamında, özellikle şehir içi dolmuş duraklarına araç park edilmemesi, dolmuşların durak harici yolcu indirip bindirmemesi ve uygunsuz alanlara yapılan parkların engellenmesi yönünde sıkı denetimler yapılacak.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bir dakikalık dikkatsizlik, onlarca kişinin yolunu kesmesin. Duraklara ve uygunsuz alanlara yapılan parklar trafik akışını engeller, güvenliği tehlikeye atar. Bu nedenle kural ihlali yapan araçlar çekiciyle kaldırılacaktır. Unutmayalım, kurallara uymak hepimizin güvenliği içindir" ifadelerine yer verildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların trafik kurallarına uyması, dolmuş sürücülerinin sadece belirlenen duraklarda yolcu indirip bindirmesi ve sürücülerin toplu taşıma duraklarını işgal etmemesi yönünde çağrıda bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.