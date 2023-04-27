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Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Giresun'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yerel Haberler

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak Sanayi Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında dün gece tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından isimleri öğrenilemeyen 3 kişiden biri silahını çıkararak H.Z ve V.Ü'nün üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtılar. Yaralanan H.Z ve V.Ü Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bulancak Giresun Yerel Haberler

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