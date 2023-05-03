Giresun'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybeden otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İlçenin Altınlı mahallesi giriş kavşağında meydana gelen kazayla ilgili edinilen bilgilere göre, S.Z. idaresindeki 28 ABT 254 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç sürücü S.Z. ile araç içerisinde bulunan Z.Z, E.Z. ve G.D. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.