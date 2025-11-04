Giresun'da Okul Polisi Ödüllendirildi

Giresun'da Atatürk Lisesi'nde görev yapan okul polisi, öğrencilerin güvenliği ve okul çevresinde huzurlu bir ortamın sağlanması için gösterdiği özverili çalışmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Okul Polisi" uygulaması kapsamında görev yapan personelin örnek tutumu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılandı.

Emniyet yetkilileri, gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi ve okul çevrelerinin güvenli hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların, toplumun huzuruna doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görevine bağlılık ve fedakarlıkla hizmet eden tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. öğrencilerin güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okul polisi uygulamasının kent genelinde kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - GİRESUN