Haberler

Giresun'da Okul Polisi Ödüllendirildi

Giresun'da Okul Polisi Ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Atatürk Lisesi'nde görev yapan okul polisi, öğrencilerin güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi. Emniyet yetkilileri, gençlerin suçtan korunması için okul polisi uygulamasının önemine vurgu yaptı.

Giresun'da Atatürk Lisesi'nde görev yapan okul polisi, öğrencilerin güvenliği ve okul çevresinde huzurlu bir ortamın sağlanması için gösterdiği özverili çalışmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen "Okul Polisi" uygulaması kapsamında görev yapan personelin örnek tutumu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından takdirle karşılandı.

Emniyet yetkilileri, gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi ve okul çevrelerinin güvenli hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların, toplumun huzuruna doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görevine bağlılık ve fedakarlıkla hizmet eden tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. öğrencilerin güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okul polisi uygulamasının kent genelinde kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.