Giresun'da Maden Projesine Verilen 'Çed Olumlu' Kararına Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun İdare Mahkemesi, Görele ilçesi Karlıbel köyü ile Tirebolu ilçesi Sekü köyleri mevkisindeki maden arama projesine ilişkin verilen "ÇED Olumlu" kararının yetkisiz makam tarafından tesis edildiğine hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Giresun'un Görele ilçesi Karlıbel köyü ile Tirebolu ilçesi Sekü köyü mevkisinde, Alagöz Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yarma ve sondaj yöntemiyle yapılması planlanan IV. Grup maden arama faaliyetine ilişkin verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı, yargıdan döndü.

Giresun İdare Mahkemesi, söz konusu projeye ilişkin "ÇED Olumlu" kararının yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceğine hükmetti. Mahkeme kararında, "ÇED Olumlu" kararını verme yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olduğu, bu yetkinin il müdürlüklerine devredilebileceğine ilişkin açık bir yasal düzenleme bulunmadığı vurgulandı. Bu nedenle, Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen "ÇED Olumlu" kararında açık hukuka aykırılık bulunduğu belirtildi.

"Bu karar, hukuki ve vicdani mücadelenin haklılığını ortaya koymuştur"

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği'nden kararla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yürütmenin durdurulması kararının, bölgenin doğasını, su kaynaklarını ve yaşam alanlarını tehdit eden projelere karşı verilen mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Karadeniz'in eşsiz ekosistemine sahip Karlıbel ve Sekü bölgesinin ormanları, dereleri, tarım alanları ve yerleşim alanlarıyla bir bütün olduğu vurgulanarak, bu bölgede yapılması planlanan maden arama faaliyetlerinin geri dönülmez çevresel tahribatlara yol açacağının açık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı, yalnızca bir hukuki kazanım değil; doğanın, yaşamın ve kamu yararının korunması adına atılmış önemli bir adımdır" denildi.

"Mücadele sürecek"

Açıklamada ayrıca, yürütmenin durdurulması kararının sürecin sonu olmadığına dikkat çekilerek, bunun yalnızca telafisi güç zararların önlenmesi amacıyla verilmiş geçici bir hukuki güvence olduğu belirtildi. Dernek, "ÇED Olumlu" kararının tamamen iptal edilmesi için hukuki ve toplumsal mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA