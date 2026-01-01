Yeni Yılın İlk Gününde Giresun'da 89 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

(GİRESUN) - Yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun il genelinde 89 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, bin 876 kilometrelik hatta karla mücadele için 58 iş makinesini sahaya sürdü; en yoğun kapanma Alucra'da yaşandı.

Giresun'da etkili olan kar yağışı, yeni yılın ilk gününde özellikle iç ve yüksek kesimlerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Giresun İl Özel İdaresi'nin 1 Ocak verilerine göre, il genelinde 89 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların toplam uzunluğunun bin 876 kilometreye ulaştığı belirtilirken, karla mücadele ekipleri 64 iş makinesinin 58'ini sahaya çıkararak kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, 548 köyün bulunduğu ilde 89 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının en çok Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde etkili olduğu kaydedildi.

Verilere göre kar engelinin en yoğun yaşandığı ilçe Alucra oldu. Alucra'da 38 köyden 36'sının yolu ulaşıma kapanırken, kapalı yol uzunluğu 927 kilometre olarak bildirildi. Alucra'yı 22 kapalı köy yolu ile Çamoluk, 16 kapalı köy yolu ile Şebinkarahisar izledi. Dereli'de 11, Yağlıdere'de ise 4 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu; bu iki ilçede toplam 524 kilometrelik hatta çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin greyder, yükleyici, kanal kazıcı ve kar bıçaklı kamyonlardan oluşan araç filosuyla sahada görev yaptığı aktarıldı. Merkez ilçe ile Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz ve Tirebolu'da ise şu an için kapalı köy yolu bulunmadığı ifade edildi.

Yetkililer, kapalı olan 89 köy yolunu en kısa sürede ulaşıma açmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.