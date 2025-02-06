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Giresun'da Kar Yağışı 432 Köy Yolunu Kapattı

Giresun'da Kar Yağışı 432 Köy Yolunu Kapattı
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Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre Merkez'de 40, Alucra'da 32, Bulancak'ta 51, Çamoluk'ta 23, Çanakçı'da 13, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 23, Eynesil'de 11, Görele'de 50, Güce'de 10, Keşap'ta 32, Piraziz'de 10, Şebinkarahisar'da 34, Tirebolu'da 38, Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplam 432 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipleri 24 greyder, 10 yükleyici, 21 kanal kazıcı ve 3 kar bıçaklı iş makinesiyle köy yollarının açılması için yoğun mücadele yürütüyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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