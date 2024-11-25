Giresun'da Kar Tatili Çocukları Sevindirdi

Giresun'da eğitime bir gün ara verilen ilçelerde çocuklar kar tatilinin tadını çıkardı

GİRESUN - Giresun'un iç kesimlerinin etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla gelen tatil çocukların yüzünü güldürdü. Tatili ve karı fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilirken, Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde de köy okullarında taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, boş kalan sokakları kayak pistine çevirdi. Soğuğa aldırmadan karda oynayan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar ise kar tatili nedeniyle köy yollarının ve ilçelerin komşu ilçelerle ulaşıma kapandığı karın tadını ise çocukların çıkardığını ifade etti.

Öte yandan Giresun'un Alucra'da, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan 233 köy yolunun ise ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.