Giresun'da Kadın Girişimci, Çay Ocağıyla Yayla Turizmine Renk Katıyor

Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda açtığı çay ocağı ile dikkat çeken Naciye Ateş, yöresel kıyafetleri ve dekoruyla ziyaretçilere sıcak bir ortam sunuyor. Uzun yıllar gurbette yaşayan Ateş, memleketi Giresun'a dönerek hem huzur bulduğunu hem de yerel turizme katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Memleketi Giresun'a tatil için gelen ve turizm cenneti Kulakkaya Yaylası yolu üzerinde çay ocağı açan Naciye Ateş, çay ocağında yöresel kıyafetleri ve iş yerinin dekoruyla dikkat çekiyor.

Yayla yolu güzergahında mola vermek isteyenler için bir durak olmak istediğini ifade eden 47 yaşındaki Naciye Ateş, "Burayı canlandırmak adına kahve açmayı düşündük. İnsanlarımız memnun, ben de mutluyum. Sosyal bir insanım, hizmet sunmaktan hoşlanıyorum. Ziyaretçilerle çabuk kaynaştık. Yaylaları hep sevmişimdir ama nasip olmamıştı. Uzun yıllar gurbette yaşadıktan sonra gezmek için geldiğim memleketimde kalmaya karar verdim ve bir de iş yeri açmak nasip oldu. Böyle bir yerde olmak bana hem huzur veriyor hem mutluluk. Kulakkaya Yaylası'nın bulunduğu Yavuzkemal beldesi gerçekten güzel bir yer, cennet gibi. Bu yüzden zorluk yaşamıyorum" dedi.

"Her şeyden önce çayın güzel olması için sevgiyle yapmak gerekiyor"

Çay yapmanın inceliklerini de anlatan Ateş, "Her şeyden önce çayın güzel olması için sevgiyle yapmak gerekiyor. Bunun dışında doğal yayla suyu kullanıyoruz ve bu çaya ayrı bir lezzet katıyor. Çayın miktarı, dengesi, demlenme aşaması ve sıcak tutulması çok önemli. Bunun yanı sıra çay ne kadar güzel olursa olsun misafirlere iyi bir izlenim bırakmıyorsanız, müşteri memnuniyeti yoksa çayın tadı unutulur, ancak ilgi alaka daima hatırlanır. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. En basit çay bile sabır ve devamlılık ister. İnsanların mutlu olduğunu görmek, emeklerimin boşa gitmediğini anlamak bana büyük mutluluk veriyor. Böylece hem müşteri memnuniyeti kazanıyoruz hem de çevreyle güçlü bağlar kuruyoruz. Çünkü memleketimizi seviyoruz, ziyaretçilerin hafızalarında hoş bir seda bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Çay ocağı dekoru ilgi çekiyor

Bir kadın işletmeci olarak iş yerinin görünümünün de ilgi çektiğini ifade den Ateş, "İş yeri görünümü sade ama amaç insanları mutlu etmek. Bir kadın elinin değdiği yerin daha güzel olmasını isterim ve imkanlarım ölçüsünde buna özen gösteriyorum. Dekoratif olarak kullandığım çiçekler, işlemeli yöresel dekorlar çayın tadıyla ayrı bir keyf verdiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
