Giresun'da Kadın 20 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kuşluhan Köyü'nde meydana gelen kazada 50 yaşındaki Nursel Cürgül, kayalıklardan düşerek beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kuşluhan Köyü'nde bir kadın yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Nursel Cürgül (50) Kuşluhan köyü yolunun kenarında bulunan İnperi Mağaralarının yer aldığı kayalıklardan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz kadının düşme sonucu beyin kanaması geçirerek olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
