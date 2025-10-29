Haberler

Giresun'da Genç Öğretmen Nazan Eşitmez Türk'ün Vefatı Eğitim Camiasını Üzdü

Giresun'un Abacıbükü Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Nazan Eşitmez Türk, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından oldukça sevilen öğretmen için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un Abacıbükü Köyü İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Nazan Eşitmez Türk, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Öğretmen Nazan Eşitmez Türk için 8 yıldır görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Görev yaptığı okulda öğrencileri, meslektaşları ve veliler tarafından enerjisi, fedakarlığı ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan sınıf öğretmeni Nazan Eşitmez Türk'ün vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Genç öğretmen için Abacıbükü İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda veli katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerini son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı. Nazan Eşitmez Türk'ün cenazesi, okulda yapılan törenin ardından Hacı Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Samanlık Kıranlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim camiasını yasa boğan öğretmenin vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
