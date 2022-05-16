Giresun'da engelli gençlerin askerlik sevinci - Haberler

Giresun'da engelli 8 genç bir günlük temsili askerlik yaptıktan sonra terhis belgelerini alırken, törene katılan aileleri de duygusal anlar yaşadı.

Giresun Jandarma Komutanlığı Şehit Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Kışlası'na aileleriyle gelen 8 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi. Törende Türk bayrağına el basarak yemin eden askerler, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı.

Düzenlenen törene Vali Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Muhammet Arışan, daire amirleri, askeri erken ve engelli aileleri katıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, " Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Bugün bir günlük temsili askerlik vazifesini yerine getiren bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü ise, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirenleri ve ailelerini kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından, terhis belgeleri verilerek tören bayrak geçişiyle sona ererken, bazı aileler de duygulu anlar yaşadı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel