Giresun'da Deprem Şehitleri Anısına Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Giresun'da ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşların anısına doğa yürüyüşü düzenledi.

Giresun'un yerel arama kurtarma derneği ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ülke genelinde büyük acılara yol açan depremlerin unutulmaması ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla Dereli ilçesinde Kümbet Yaylasından Sürmen Tomruk Deposuna kadar 20 kilometrelik bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, deprem bölgesinde aktif görev alan ATAK gönüllüleri de katıldı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, afet döneminde yaşadıklarını paylaşarak acıyı yeniden yüreklerinde hissettiklerini belirtti. ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Durmuş, "2023 yılında ülkemiz acı bir olayla karşı karşıya kaldı. Aynı gün içinde 9 saat arayla iki depremi yaşadık. Birinci deprem 7,7 büyüklüğündeyken yaklaşık 9 saat sonra 7,6 büyüklüğünde ikinci depremi yaşadık. Derneğimiz afet bölgesine ulaşmak için yola çıkan ilk ekiplerdendi. İki tim halinde çalışan gönüllülerimiz Hatay ve Adıyaman'da birçok insanımızı enkaz altından çıkardı. Orada gördüklerimizi ve yaşadıklarımızı unutmamıza imkan yok. Bu düşünceden hareketle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden ya da zarar gören insanlarımızı anmak için bir doğa yürüyüşü düzenledik. Yürüyüş ekibi içinde deprem bölgesinde kurtarma görevine katılan arkadaşlarımız da vardı. Orada yaşadıklarımızı birbirimize anlattık ve aynı acıyı tekrar derinden hissettik. Allah, ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

"Deprem gerçeğini kabullenip önlem almalıyız" diyen Durmuş, "Geç kalmış sayılmayız, yeni bir sayfa açarak gerekli önlemleri alarak bu tür afetlerin zararını azaltabiliriz. Unutmamız lazım ki Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu gerçeği kabul edip gerekli önlemleri almalıyız. Çünkü depremin olmasını durduramayız ve zamanını bilemeyiz. Ama önlemleri alarak zararlarını azaltabiliriz. Bunun için kamu ve devlet iş birliği içinde olmalıdır. Krizi yönetmek yerine, riski yönetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Giresun'un ilk yerel arama kurtarma derneği olan ATAK, deprem sonrası bölgeye yardım malzemesi ulaştıran ve lojistik destek sağlayan ilk kuruluşlardan biri oldu. Sosyal projelerle de adından söz ettiren dernek, afet bilinci oluşturma konusundaki çabalarını sürdürüyor. - GİRESUN