Giresun'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerden çevre temizliği

Giresun'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, kamu yararı kapsamında temizlik çalışması yaptılar.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlüğü kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, Giresun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları ile ibadethaneler ve mezarlıklarda temizlik çalışması yürüttüler. Yükümlüler, Seyyid Vakkas Türbesi ve Giresun Belediyesine ait plajlar bölgesinde çevre temizliği yaptılar. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kamu yararına yapılan çalışma ile yükümlülerde ve toplumda çevre bilincini artırarak şehrin temizliğine katkıda bulunmayı amaçladıklarını, bu amaç doğrultusunda şehrin güzelliğini korumak, temiz bir toplum ve çevrede yaşayabilmek adına kurumsal çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - GİRESUN