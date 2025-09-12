Giresun'da Cezaevinden Çıkan Adam, Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı
Giresun'un Çınarlar Mahallesi'nde, cezaevinden çıkan bir adam boşanma aşamasındaki eşine bıçakla saldırdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Giresun'un merkez ilçesine bağlı Çınarlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, cezaevinden çıkan boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadını yerde kanlar içinde buldu. Yaralı kadın, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - GİRESUN
