Giresun'da Cezaevinden Çıkan Adam, Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaraladı

Giresun'da cezaevinden yeni çıkan şahıs, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un merkez ilçesine bağlı Çınarlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, cezaevinden çıkan boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadını yerde kanlar içinde buldu. Yaralı kadın, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - GİRESUN