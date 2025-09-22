Haberler

Giresun'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bir inşaat şirketi sahibi ile bir kişi arasında çıkan tartışma kanlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan H.K. hastanede yaşamını yitirdi, saldırgan gözaltına alındı.

(GİRESUN) - Giresun'da iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan H.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Fatih Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.C.B. ile bir inşaat şirketi sahibi olduğu öğrenilen H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Görgü tanıklarının anlatımına göre kavganın kontrolden çıkması üzerine T.C.B., yanında taşıdığı bıçakla H.K.'ya saldırarak boğazından yaraladı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden ayrılmayan saldırgan T.C.B. polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.