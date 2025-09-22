Giresun'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

(GİRESUN) - Giresun'da iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan H.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Fatih Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.C.B. ile bir inşaat şirketi sahibi olduğu öğrenilen H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Görgü tanıklarının anlatımına göre kavganın kontrolden çıkması üzerine T.C.B., yanında taşıdığı bıçakla H.K.'ya saldırarak boğazından yaraladı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden ayrılmayan saldırgan T.C.B. polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.